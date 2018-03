Bcsicilia presenta la nuova Sezione: al via la due giorni dedicati al culto di San Giuseppe

15 marzo 2018 10:57

BCsicilia presenta la nuova Sezione con due giorni dedicati all’altare a alle tavole di San Giuseppe, ecco le iniziative in programma

L’Associazione BCsicilia inaugura la sede di Torretta il 18 e 19 marzo 2018 in occasione della festa di San Giuseppe, una delle ricorrenze più tipiche e suggestive della tradizione siciliana, con due giorni dedicati al culto dell’altare votivo e delle mense. Si inizia domenica 18 alle ore 16,30 nella sede della Confraternita del SS. Sacramento e SS. Crocifisso in via Prodi di Benedetto, 10. Dopo la presentazione dell’Arciprete don Tommaso D’Amico, Parroco di Torretta, di Natale Caruso, Superiore della Confraternita del SS. Sacramento e SS. Crocifisso, di Giusy Musso, Presidente BCsicilia, Sezione di Torretta e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la conferenza di Ignazio Buttitta, docente di Storia delle tradizioni popolari presso l’Università di Palermo, dal titolo “Altari e tavole di S. Giuseppe in Sicilia”. L’iniziativa continua il giorno successivo, il 19 marzo, con la presentazione dell’altare di San Giuseppe realizzato all’interno del Piccolo Museo Etnografico di Torretta. Un altare votivo, espressione di religiosità, che si armonizzerà con gli antichi mestieri esposti al Museo Etnografico, e che vuole essere sintesi dell’identità culturale del territorio e della quasi scomparsa civiltà contadina, legata ai valori della famiglia, della fede, della devozione e della solidarietà. Il quadro della Sacra Famiglia esposto nella mensa, un tempo usato come capezzale, vuole essere simbolo della famiglia che nella storia della tradizione siciliana è stata ed è considerata sacra, indivisibile e irrinunciabile. L’altare, originale nel suo allestimento, il primo realizzato a Torretta, creato da Giusy Musso, per gli elementi decorativi particolari e caratteristici utilizzati vuole identificare il paesaggio tipico torrettese.