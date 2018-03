“30 libri in 30 giorni”, BCsicilia promuove la bellezza della lettura: ecco le iniziative

“30 libri in 30 giorni” è la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura. L’iniziativa prevede la presentazione, in vari centri della Sicilia, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti libri. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2018, i 30 giorni antecedenti il 23 aprile, che l’Unesco dedica alla Giornata mondiale del Libro.

Gli incontri, organizzati anche in collaborazioni con Case editrici, Associazioni, Circoli culturali, Istituzioni pubbliche o private si terranno in diversi centri dell’isola.

L’obiettivo è quello di valorizzare il libro come strumento indispensabile di informazione, apprendimento, svago e conoscenza: sottolineando come esso scandisca ancora i tempi della cultura. Una finestra aperta sul mondo che favorisce gli scambi di idee, utili e fecondi, per la crescita personale ed intellettuale di ogni persona.

Di seguito i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.