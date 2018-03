BCsicilia, 30 libri in 30 giorni: a Bolognetta la presentazione del volume “Religiosità e laicità nella poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia”

27 marzo 2018 09:34

Nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni, manifestazione promossa da BCsicilia, a Bolognetta la presentazione del volume “Religiosità e laicità nella poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia”

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 16,30, presso la Biblioteca comunale “Tommaso Bordonaro” in via Vittorio Emanuele, 81 a Bolognetta, il volume di autori vari dal titolo: “Religiosità e laicità nella poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia”. La manifestazione è promossa da BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali,dall’Università Popolare di Bolognetta e dalla Biblioteca comunale. Dopo l’introduzione di Grazia Guttilla, Presidente U.P.B e di Antonino Pulizzotto, della Presidenza regionale BCsicilia, è previsto l’intervento dell’artista Vincenzo Ognibene e di Francesco Virga, Studioso e operatore culturale. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia