Basket: grandissima vittoria per l’Irritec Costa d’Orlando

11 marzo 2018 21:45

Grandissima vittoria per l’Irritec Costa d’Orlando, che sbanca per 72-83 Venafro nella venticinquesima giornata del girone D di Serie B Old Wild West e chiude virtualmente il discorso salvezza. Prova splendida dei paladini, che adesso possono anche pensare ai play-off. Il primo quarto si gioca all’insegna dell’equilibrio. Hassan da una parte e Paunovic dall’altra fanno capire che serata individuale sarà per entrambi, con la differenza che la difesa di squadra biancorossa sembra più efficace di quella dei locali. Al termine del primo quarto, comunque, il tabellone recita 16-21 Costa. Nel secondo quarto la difesa orlandina alza ancora l’intensità. Venafro fa molta fatica a segnare mentre per i siciliani entra in ritmo anche Pozzi, autore di 8 punti nel quarto. È comunque difensivamente che i ragazzi del presidente Giuffré comandano il match, con Munastra sugli scudi. All’intervallo lungo è 29-36 per Sorrentino e compagni. Il terzo è il quarto della svolta. Marinello e Paunovic sono un rebus irrisolvibile per la difesa gialloblù. Dall’altra parte, la zona degli ospiti inibisce le bocche da fuoco venafrane, con il solo Hassan in grado di far muovere la retina. Il parziale che si registra è conseguenza di ciò che si vede in campo: 44-58 per l’Irritec Costa d’Orlando. Nell’ultimo periodo Venafro allunga la difesa nel disperato tentativo di accorciare il gap. Gli attacchi hanno più spazio, il punteggio si alza ma i paladini continuano a condurre. Qualche canestro di Rossi permette a Venafro di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio ma la Costa con Paunovic chiude il match, pareggiando anche la differenza canestri. Finisce 72-83 per i biancorossi, che blindano meritatamente la salvezza. Adesso la matricola terribile può davvero sognare i play-off.

Al Discount Dynamic Venafro-Irritec Costa d’Orlando 72-83

Parziali: 16-21; 29-36; 44-58; 72-83.

Al Discount Dynamic Venafro: Pagano, Cancelli ne, Minchella 1, Tamburrini 6, Moretti 2, Rinaldi 9, Laguzzi 14, Hassan 28, Gueye 2, Rossi 10, Bandera ne, Sabetta ne. Coach: Arturo Mascio.

Irritec Costa d’Orlando: Marinello 24, Balic 5, Di Coste 4, Giglia ne, Triassi ne, Tabbi, Paunovic 29, Sorrentino 2, Munastra 9, Pozzi 10. Coach: Giuseppe Condello.

Arbitri: Luca Santilli di Recanati e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.