Basket: ct Crespi lancia #ragazzealtiro contro paura di andare a canestro (2)

30 marzo 2018 18:53

(AdnKronos) – Un progetto innovativo “non solo per chi sarà coinvolto, ma – sottolinea il ct Crespi – per tutto il nostro movimento. Non è vero che la Federazione non cambia mai, se si portano idee buone il presidente le ascolta e le sostiene”. Per ora l’iniziativa – che coinvolge le atlete con “un potenziale da Nazionale A”, prevede 7 appuntamenti “distribuiti su questo finale di stagione e la prossima stagione”, ma l’obiettivo è “di dare una visione che non si ferma a un lavoro in palestra, ma vuole estendersi a tutta la Penisola, a tutti i comitati regionali perché credo che dare una nuova visione sia premiare la passione di tutte le ragazze”.

Soddisfatto il presidente della Fip, Giovanni Petrucci. “Sono contento di essere qui per presentare questa idea di Crespi, un allenatore sempre al lavoro, che pensa, che costruisce e che inventa. Dobbiamo lanciare qualcosa per attrarre l’attenzione e gli investimenti sul basket femminile. E’ importante vincere con la Nazionale, ma le persone si devono avvicinare a questo sport e capirne la bellezza. Il percorso che abbiamo iniziato è lungo, profondo, è un percorso di mentalità. Da parte nostra posso dire che la Federazione continua a investire e a credere nel settore femminile”.

Con la vittoria sulla Svezia “siamo tornati in corsa per la qualificazione all’Europeo, un successo importante per tutto il movimento perché se la Nazionale vince il vantaggio è per tutti. Ringrazio il presidente della Lega femminile Massimo Protani e tutte le società affiliate per il supporto straordinario che ci stanno assicurando. Se questi progetti possono partire, è anche merito loro. E complimenti alla Reyer Venezia, che ha compiuto un’impresa qualificandosi per la finale di Eurocup”, conclude Petrucci.