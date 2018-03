Barcellona Pozzo di Gotto: valutati positivamente i progetti di Servizio Civile Universale

20 marzo 2018 23:15

Valutati positivamente i progetti di Servizio Civile Universale

La Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota prot. n. 9451 del 19 marzo 2018 ha comunicato che, i progetti presentati dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto ed inerenti il servizio civile universale ai sensi del Decreto ministeriale 5 maggio 2019 e dell’avviso del 3 agosto 2017, sono stati positivamente valutati. I servizi in oggetto, aventi le seguenti tematiche: UN ANZIANO PER AMICO, IMPARARE PER CRESCERE, AMICO LIBRO, SIAMO ABILI INSIEME, prevedono un numero di 46 volontari in totale. La finalità precipua è quella di diffondere all’interno del territorio un modello di collaborazione e di attività che sia maggiormente funzionale alle esigenze di innalzamento di qualità dei servizi e di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Attraverso questi progetti sarà possibile proporre nuovi strumenti di intervento finalizzati a migliorare la condizione di vita di anziani, ragazzi e disabili, contemperando innovazione e coesione sociale.