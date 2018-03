Barcellona Pozzo di Gotto: sottoscritto il protocollo per l’erogazione giornaliera dei pasti gratuiti a bambini bisognosi

16 marzo 2018 22:29

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha sottoscritto un protocollo per l’erogazione giornaliera dei pasti gratuiti ai bambini bisognosi

E’ stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra il Comune e le Associazioni “Gruppo di Volontariato Vincenziano” e “Avulss” per l’erogazione giornaliera di 21 pasti destinati a bambini in età scolare che saranno erogati, a titolo di offerta migliorativa proposta in sede di gara, dalla Società Le Palme Ristorazione & Servizi srl, appaltatrice del servizio di mensa scolastica. Per partecipare all’iniziativa il Gruppo di Volontariato Vincenziano e l’Avulss hanno aderito ad un avviso pubblico proposto dall’Amministrazione, per il tramite dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, nello scorso mese di novembre 2017 e si avvarranno dei locali messi a disposizione dall’IPAB “Bonomo, Munafò, Nicolaci, Perdichizzi, Picardi” di via Regina Margherita e della collaborazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. In virtù del protocollo firmato oggi, dunque, a partire dal prossimo 4 aprile e fino al 31 maggio 2018, la Società Le Palme Ristorazione & Servizi srl preparerà e consegnerà ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in coincidenza con la mensa scolastica, 21 pasti caldi uguali a quelli forniti nelle scuole. La Società consegnerà anche acqua in bottiglia e stoviglie monouso con le medesime modalità utilizzate per il servizio di mensa scolastica. Saranno quindi le Associazioni che hanno aderito a curarsi della somministrazione ai bambini e di ogni altra incombenza necessaria per la conduzione dell’iniziativa. Si realizza così un altro – forse piccolo, ma certamente concreto – passo nella direzione dell’aiuto alle fasce più deboli della popolazione, a chi “ha bisogno”.