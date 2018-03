Barcellona Pozzo di Gotto, Catalfamo: “A lavoro per il Cutroni Zodda, siamo ottimisti”

19 marzo 2018 18:04

Il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars sul futuro del nosocomio di Barcellona Pozzo di Gotto: “Siamo a lavoro, obiettivo primario la difesa della gestione dei casi acuti”

“Stiamo lavorando in sinergia con i sindacati e con l’Assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza al fine di salvare il futuro del nosocomio barcellonese e porlo all’interno del cambio di strategia sulla rete ospedaliera regionale. I segnali di apertura, i vari incontri e le dichiarazioni dell’Assessorato fanno davvero ben sperare in tal senso. Non devono tuttavia preoccupare le dichiarazioni di qualche sprovveduto. Condividiamo però le preoccupazioni dei sindacati: l’obiettivo primario da difendere è la gestione dei casi acuti al Cutroni Zodda. Senza questo primo step è abbastanza illogico parlare di tutto il resto. Gestendo le acuità, quindi le emergenze-urgenze, punteremmo a un potenziamento del pronto soccorso e poi degli altri reparti.” – è quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars l’onorevole Antonio Catalfamo.