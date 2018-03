Sgominata banda calabrese specializzata in estorsioni: sei indagati [NOMI e DETTAGLI]

31 marzo 2018 16:38

Scoperta banda calabrese specializzata nelle estorsioni, indagate sei persone: costrinsero un ex bancario a farsi consegnare 80mila euro

Occuparono per due giorni l’abitazione di un ex bancario di Siena per costringerlo a pagare 80mila euro. È questo quanto ha architettato una banda calabrese specializzata nelle estorsioni “un gruppo di soggetti pericolosi e senza scrupoli, uniti da un forte spirito di complicità derivante dalla familiarità, ma anche dal sodalizio regionale calabrese, che a garanzia dell’efficacia del loro interessamento non avevano avuto remore a informare l’ex bancario di essere vicini ad alcune famiglie della ndrangheta”. Sei in tolta gli avvisi a conclusione delle indagini e sei gli indagati nell’inchiesta coordinata dal pm della Procura di Prato Egidio Celano. Prato, Verona, Reggio Emilia, Verona e Crotone le città in cui si sono svolte le indagini. Oggi che le indagini si sono concluse emergono i dettagli dei fatti, risalenti a un anno fa: Vincenzo Marchio, il principale indagato e imprenditore edile di Prato, riceve l’incarico da parte di un ex bancario per il recupero forzoso di una grossa somma di denaro vantata da un pregiudicato milanese. A tale scopo Vincenzo Marchio chiama in rassegna i complici: Giovanni Minarchi, residente a Reggio Emilia, il genero Marco Giardino e del nipote Rocco Marchio, entrambi residenti a Isola di Capo Rizzuto. La banda, attualmente sottoposta all’arresto ed altri obblighi restrittivi, parte dalla Toscana per mettersi al servizio del Marchio. L’intento era il seguente: far credere all’ex bancario di essere riusciti a recuperare il denaro per poi farsi corrispondere quel dovuto pattuito di 80 mila euro per l’intermediazione di fatto irrealizzata. Per ottenere il denaro la banda arrivò a insediarsi nell’abitazione dell’ex bancario sottoponendolo anche a minacce. ”arrivarono- raccontano gli inquirenti- perfino ad insediarsi stabilmente presso l’abitazione dell’estorto incuranti del suo consenso, minacciandolo ripetutamente anche con racconti raccapriccianti di loro precedenti di violenza, imponendogli per due giorni consecutivi, giorno e notte, la loro intimidatoria presenza, pretendendo finanche il pagamento della cena in un ristorante del centro, ma anche seguendolo in ogni suo spostamento e finanche impedendogli autonomi movimenti”, fino a quando il bancario riuscì a recapitare ai suoi aguzzini il denaro.