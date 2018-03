Banche: npl, arriva il ‘super portale’ su aste e fallimenti

24 marzo 2018 10:54

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Da oggi banche e giudici fallimentari hanno un aiuto in più per migliorare e velocizzare la gestione dei crediti deteriorati i cosiddetti prestiti non performanti o npl. E’ attivo il ‘Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi’, un portale web che funziona da motore di ricerca che contiene ogni informazione sulle aste immobiliari e su ogni genere di procedura esecutiva, nell’ottica di agevolare l’efficienza della giustizia civile.

Realizzato dal Ministero della Giustizia con la collaborazione dell’Abi, servirà ad “ampliare e rendere trasparenti le informazioni disponibili per i creditori sulle procedure esecutive, individuali e concorsuali”. Il sito, in base ai criteri inseriti, come ad esempio il codice fiscale, il nome del debitore o del creditore, l’ufficio giudiziario competente o la tipologia di procedura, permette di visualizzare dati aggiornati in tempo reale.

Il sistema sarà consultabile anche dalla Banca d’Italia, “che utilizzerà le informazioni in esso contenute nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza”. Due le sezioni: una pubblica e una ad accesso limitato, eper oltre 500mila procedimenti consultabili. “La disponibilità di ulteriori informazioni sulle procedure di liquidazione dei beni sottoposti ad esecuzione agevolerà la valorizzazione e la circolazione dei crediti deteriorati”, spiega la nota dell’Abi.