Banca Sistema: accordo con Banca Popolare Lazio in servizi factoring

Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Banca Sistema e Banca Popolare del Lazio hanno siglato un accordo di collaborazione nell’ambito delle attività di factoring. L’accordo prevede l’impiego dell’expertise e dei servizi di Banca Sistema a favore della clientela Corporate di Banca Popolare del Lazio. Obiettivo della collaborazione è rendere disponibile alle imprese la possibilità di vendere pro soluto e pro solvendo crediti commerciali e fiscali e, in tale ambito, viene offerta una risposta alle esigenze di liquidità delle imprese che vantano crediti Iva a seguito dell’introduzione del meccanismo dello split payment.

‘Con questo accordo, che si somma alle altre 18 collaborazioni già in essere con diversi Istituti operanti sul territorio nazionale, Banca Sistema rafforza il canale distributivo dei propri prodotti, in particolare nella regione Lazio, dove la richiesta di servizi di credito specializzati da parte delle imprese è elevata”, spiega Andrea Trupia, direttore commerciale Factoring di Banca Sistema.

Massimo Lucidi, amministratore delegato di Banca Popolare del Lazio, ha sottolineato come “con questo accordo il nostro istituto amplia l’offerta di credito specializzato per le imprese del territorio. Un passaggio importante per migliorare il servizio alla clientela e supportare le aziende ad agganciare la ripresa che, lentamente, sta ripartendo”.