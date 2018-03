Autostrada Messina-Palermo: lavori all’interno della galleria Tindari

15 marzo 2018 13:00

Al via oggi i lavori all’interno della galleria Tindari sulla Messina-Palermo, ecco le modifiche alla viabilità

Dalle ore 14:00 di oggi il doppio senso di circolazione all’interno della galleria Tindari (monte) sarà rimosso e conseguentemente gli Uffici Tecnici del Consorzio, previo relativo nulla osta, hanno ridefinito una modifica della viabilità all’interno delle due gallerie Tindari poste lato monte e lato mare della Autostrada Messina Palermo. Pertanto, il traffico in entrambe le direzioni di marcia (per Palermo – galleria lato mare) e (per Messina – galleria lato monte) si svilupperà – in ciascuna galleria – nella corsia di marcia. I residui lavori impiantistici saranno eseguiti utilizzando la corsia di sorpasso, in atto parzializzata. Limiti di velocità a 60 km/h e divieto di sorpasso.