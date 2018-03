Autostrada Messina-Palermo: ripristinata l’illuminazione nelle gallerie S.Ambrogio

31 marzo 2018 13:55

Ripristinata l’illuminazione nelle gallerie tra Castelbuono e Cefalù sull’autostrada Messina-Palermo

E’ stata ripristinata – con procedura d’urgenza disposta dal Direttore Generale – la illuminazione delle gallerie S. Ambrogio (posizionate in entrambe le direzioni di marcia tra Castelbuono e Cefalù) che era stata messa fuori uso dagli eventi meteo della scorsa settimana. Un ulteriore immediato intervento per rendere la tratta più agevole agli utenti che in gran numero, nel periodo pasquale, utilizzano la rete per raggiungere varie località della Sicilia. Il Centro Radio – in attività h24, recapito telefonico 090.364373 – operando anche con la Polstrada ed altri soggetti istituzionali di settore, assicura una adeguata assistenza alla utenza, garantendo in tempi celeri la presenza di squadre di pronto intervento. Anche in questo periodo – afferma il Direttore Generale Ing. Leonardo Santoro – i ns Uffici Tecnici saranno pronti per qualsiasi intervento da attuare al verificarsi di circostanze, imprevedibili o di necessità, che possono determinare nocumento alla circolazione ed alla sicurezza degli utenti.