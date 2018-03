Automobilismo: a Verona torna ‘Aspettando la corsa più bella del mondo’

12 marzo 2018 13:52

Verona, 12 mar. (AdnKronos) – Lo staff dell’Automobile Club Verona è al lavoro per la terza edizione di Aspettando la Corsa più Bella del Mondo, gara di regolarità classica che si svolgerà tra Verona e provincia domenica 13 maggio, a pochi giorni dalla Mille Miglia come appuntamento propedeutico alla Freccia Rossa.

Dopo le prime due edizioni che hanno visto un interesse crescente da parte di partecipanti provenienti da tutto il mondo, e grazie alla collaborazione di esperti regolaristi nella stesura del percorso come Giordano Mozzi, la manifestazione 2018 si presenta con ben 66 prove cronometrate e oltre 120km di percorso collinare e scenografico tra il centro storico di Verona e la suggestiva provincia.

Come di consueto saranno ammesse al via vetture costruite dal 1927 al 1981 suddivise in due categorie. Le auto in età da Mille Miglia, ovvero 1927-1957 parteciperanno al Trofeo Nicolis, mentre le vetture dal 1958 al 1981 concorreranno per il Memorial Cabianca. Le due manifestazioni saranno declinazioni della stessa gara, e percorreranno il medesimo percorso concentrato, appunto, domenica 13 maggio.