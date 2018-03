27 marzo 2018 20:24

Il 26,51% degli autobus in Calabria non è in regola con la revisione

Il 26,51% degli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente immatricolati in Calabria non è in regola con la revisione. I dati rendono la Regione la seconda in Italia per mezzi non in regola dopo la Campania. A stabilirlo è un’analisi di Facile.it su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti. Si tratta, secondo i dati, di 224 mezzi su un totale di 845 presenti nell’Archivio nazionale dei veicoli gestito dalla Motorizzazione. Rientrano in questa categorie i mezzi usati per le gite scolastiche degli alunni o per i tour turistici. A livello nazionale, la percentuale è al 18,62%. In base ai calcoli di Facile.it, la provincia con la percentuale più alta di mezzi non revisionati è Vibo Valentia (49 pari al 40,50%), seguita da Catanzaro (30, 26,55%), Reggio Calabria (57, 23,95%), Cosenza (72,23,68%) e per finire Crotone (16, 23,19%).