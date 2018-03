Atlantia: sottoscritto accordo vincolante con Acs e Hochtief (2)

14 marzo 2018 14:02

(AdnKronos) – Il capitale della holding sarebbe ripartito tra le parti come segue: Atlantia 50% + 1 una azione, ACS 30% e Hochtief 20% meno un’azione al fine di permettere il consolidamento contabile della società Holding e di Abertis da parte di Atlantia. Le parti sottoscriverebbero un patto parasociale al fine di regolare le proprie relazioni come azionisti della Società Holding, includendo materie a maggioranze qualificate come prassi in questo tipo di operazioni.

Hochtief realizzerebbe un aumento di capitale di approssimativamente 6,43 milioni di azioni che sarebbe sottoscritto nella sua integralità da ACS ad un prezzo di 146,42 euro per azione. ACS venderebbe ad Atlantia azioni di Hochtief per un controvalore totale di fino a 2.500 milioni di euro al medesimo prezzo di detto aumento di capitale. In questo contesto, Atlantia, Acs e Hochtief hanno intenzione di sottoscrivere un contratto a lungo termine al fine di massimizzare la relazione strategica e le sinergie tra di loro ed Abertis in nuovi progetti di partnership pubblico-privata (public-private partnership), tanto in progetti di construzione (greenfield) che di gestione (brownfield).

Sulla base di detti accordi, Atlantia desisterebbe dalla sua OPA sulle azioni di Abertis approvata dalla CNMV in data 9 ottobre del 2017. L’accordo è soggetto alla previa delibera ed eventuale approvazione da parte del cda di Atlantia, alla stipula del finanziamento necessario per concludere l’operazione ed all’accordo tra le parti sui termini definitivi dei contratti che regolerebbero la stessa, che saranno eventualmente definiti nei prossimi giorni, sulla base dei termini essenziali già convenuti nell’Accordo, e che saranno opportunamente comunicati al mercato. L’esecuzione dell’Accordo nei suoi termini essenziali citati è ugualmente condizionata alla supervisione della CNMV e non modifica, in questo momento, il processo delle offerte concorrenti in corso.