Atlantia: Castellucci, con Acs-Hochtief progetto ambizioso e sfidante

15 marzo 2018 12:55

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – La partnership tra Atlantia e Acs-Hochtief per Abertis rappresenta un “progetto ambizioso e sfidante” e “abbiamo tutte le competenze manageriali e finanziarie per portarlo a termine in maniera efficiente e con successo”. Ad affermarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo italiano, Giovanni Castellucci, nel corso di una conferenza stampa congiunta con Florentino Perez presidente Acs e l’amministratore delegato di Acs Hochtief Marcelino Fernandez Verdes per presentare l’accordo sottoscritto l’altro ieri. Una partnership che, per Castellucci, non è “una necessità avendo fatto tutti e due l’offerta su Abertis ma una grande opportunità per creare valore”.

“Noi – ha proseguito Castellucci – costruiamo strade nuove con le nostre persone e Hochtief nel mondo è la migliore come costruttore, è molto ben gestita ed è presente nei paesi dove ci sara più sviluppo greenfield nei prossimi decenni”. Si tratta, dunque, di un’opportunità “per crescere nel lungo termine”. E, ha assicurato, “daremo tutto il nostro contributo possibile a questa iniziativa sia come partner di Acs-Hochtief che come azionista di Hochtief”.