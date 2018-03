Ape e Rita, il punto a Roma con gli esperti

29 marzo 2018 09:59

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Ape volontaria, Ape aziendale, Rita. E’ ruotata intorno alle tre forme di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro la discussione nel corso dell’evento promosso a Palazzo dell’Informazione, a Roma, da Manageritalia e Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Un appuntamento che è stato anche l’occasione per presentare un protocollo di collaborazione in ambito previdenziale tra Manageritalia e Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Manageritalia avrà la possibilità, in particolare, di accedere a un elenco di consulenti del lavoro specializzati in materia previdenziale.

“Siamo onorati che Manageritalia -ha spiegato Carlo Martufi, vicepresidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro- ci veda come interlocutori esperti nella valutazione delle situazioni delle persone che sono in uscita dal mercato del lavoro. Noi abbiamo già 100 consulenti del lavoro che sono specializzati in materia previdenziale, e altri 500 saranno formati grazie al supporto della nostra cassa previdenziale, l’Enpacl. Noi vogliamo essere di supporto a Manageritalia per l’analisi di queste soluzioni normative”. L’intesa punta anche alla realizzazione di eventi centrati sul tema della previdenza

“Ape e Rita -ha concluso- sono opportunità per valorizzare e ottimizzare i periodi contributivi per arrivare a una soluzione pensionistica”.

Soddisfatto anche Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia. “Ape e Rita – ha spiegato – sono importanti perché permettono la flessibilità in uscita e danno la possibilità di garantire la sostenibilità del sistema ma anche alle persone di programmare il futuro. Sono dei tentativi di dare flessibilità, vedremo nei prossimi anni il successo che avranno. Stiamo dedicando sempre più tempo ai temi previdenziali. E siamo sempre più convinti che non si possano più correre rischi di cadere in situazioni di insostenibilità previdenziale. Con questo protocollo intendiamo avvalerci – ha aggiunto – di professionisti specifici come i consulenti del lavoro che conoscono i dettagli normativi per aiutare i nostri colleghi a programmare il proprio futuro previdenziale”.

E del futuro del nostro sistema previdenziale ha parlato anche Guido Carella, presidente di Manageritalia: “Noi vogliamo partire dalla valutazione degli indici demografici, che molto spesso purtroppo sono dimenticati o ignorati. Il nostro è un Paese che nel prossimo decennio avrà una composizione demografica fortemente focalizzata sugli over 60. Avremo un terzo del Paese che avrà un’età superiore ai 60 anni. E c’è un indice di natalità molto preoccupante. E tutto questo non può che farci riflettere su indici di sostenibilità a 10-20-30 anni del sistema pensionistico”.

“Io credo -ha sottolineato Carella- che la riforma Fornero non debba essere toccata e noi siamo fermamente convinti che sarebbe un disastro. Anzi va rinforzata per renderla sostenibile nei prossimi 15-20 anni”.

All’appuntamento ha partecipato anche Stefano Patriarca, del nucleo coordinamento della politica economica-presidenza del Consiglio dei ministri, che ha contribuito all’ideazione dei nuovi strumenti Ape e Rita.

“L’utilità di Ape e Rita -ha spiegato Patriarca- consiste nel fatto che consentono alle persone di decidere quando andare via dal mercato del lavoro alcuni anni prima dell’età di pensionamento. Rita permette di farlo 5 anni o 10 se si è disoccupati, e l’Ape 3 anni e 7 mesi prima. Questo lo si fa con l’Ape sociale se si rientra nelle categorie gravose o se si è disoccupati, e gratuitamente perché è lo stato che paga l’indennità. Se non si rientra in queste categorie ognuno può scegliere liberamente di avere un pezzo della sua pensione in anticipo col patto poi di ‘restituirla’ al sistema bancario che eroga il prestito, con costi molto bassi”.

Per Patriarca, sulle riforme in ambito pensionistico non si può tornare indietro. “L’aumento dell’età di pensionamento -ha detto- è ineluttabile in un paese che invecchia. Non si possono modificare gli elementi fondamentali della riforma Fornero perché l’equilibrio finanziario è molto delicato, e allora questi strumenti come Ape e Rita consentono di perseguire ugualmente un obiettivo, che è quello di aiutare le persone rispetto al mercato del lavoro, senza oneri rilevanti a carico dello Stato”.

E sulle possibili modifiche alla legge Fornero, Patriarca ha sottolineato: “Io do un giudizio tecnico: il nostro già precario equilibrio finanziario sta diventando più precario perché abbiamo dei problemi sul dato dell’invecchiamento della popolazione che è più veloce di quello che pensavamo, e anche dal punto di vista dello sviluppo e della crescita. E questo mette in pericolo gli elementi di stabilità finanziaria. Io penso che non ci siano spazi tecnici per eliminare la riforma Fornero, poi la politica può decidere molte cose. Occorre invece trovare forme nuove -ha concluso- e questi strumenti possono dare una risposta”.

Per Antonello Orlando, esperto di Fondazione studi dei consulenti del lavoro, “Ape e Rita sono due strumenti che di fatto permettono il prepensionamento rispetto alle scadenze per le pensioni di vecchiaia che ormai sono sempre più dilatate nel tempo”. “Sono in qualche modo complementari – ha precisato – anche se pesantemente diversi. Rita consente un risparmio fiscale molto importante perché c’è un sistema di tassazione agevolata che è assolutamente imbattibile rispetto ai redditi tradizionali. I due strumenti potranno essere d’interesse per due platee diverse”.

E per Romano Benini, giornalista economico ed esperto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, “i cambiamenti nel mercato del lavoro richiedono una gestione della flessibilità non solo in ingresso, ma anche in uscita”. Gli strumenti come Ape e Rita possono riscontrare una forte domanda di alcune categorie, come quella dei manager, che fortemente scossa da questi cambiamenti nel mercato del lavoro, e che potrebbe quindi utilizzare al meglio questi strumenti”, ha concluso.