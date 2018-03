Anas: ‘Strade – 90 anni di storia italiana’, il racconto in documentario Rai

20 marzo 2018 15:09

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Corrono sulle strade 90 anni di storia italiana. Dalla fine degli anni ’20, in piena epoca fascista, a quelli della seconda guerra mondiale, dalla ricostruzione e dal miracolo economico ai nostri giorni, tappa dopo tappa, il cammino dell’Anas si è snodato e intrecciato con gli avvenimenti più importanti che hanno segnato lo sviluppo del Paese. E a ripercorrerle è ora il documentario dal titolo ‘Strade ‘ 90 anni di storia italiana” realizzato da Rai Cultura in collaborazione con Anas (Gruppo Fs Italiane).

Il lungometraggio è stato presentato questa mattina in anteprima a Roma dal presidente di Anas Ennio Cascetta, presso la Casa del Cinema. Insieme al presidente di Rai Com, Roberto Nepote, e al vicedirettore responsabile di Rai Storia, Giuseppe Giannotti, erano presenti all’anteprima anche la regista Sabrina Salvatorelli, gli autori Gianluca Miligi e Marco Orlanducci e il produttore esecutivo Alessandra Giorgi.

Il documentario racconta il percorso di Anas dal momento in cui fu fondata come A.A.S.S. nel 1928 fino all’ingresso nel Gruppo Ferrovie dello Stato nel gennaio 2018. Sullo sfondo la storia italiana e i suoi cambiamenti. La struttura filmica del documentario, che andrà in onda martedì 27 marzo su Rai Storia alle ore 22:10 e sabato 31 marzo su Raitre alle ore 15:00, si basa su materiali d’archivio di Anas, della Rai e dell’Istituto Luce.