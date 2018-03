Allerta Meteo: sull’Italia un lungo periodo di forti piogge dopo le elezioni, rischio nubifragi al Sud

5 marzo 2018 15:15

Allerta Meteo, inizia un lungo periodo di forti piogge sull’Italia: i fenomeni più estremi al Centro/Sud, ma senza freddo nè neve neanche in montagna. Ecco perché scatta l’allarme alluvioni

Allerta Meteo- Inizia con la pioggia la settimana post elezioni in Italia: dalla Calabria alla Puglia, da Roma a Marche, Abruzzo e Molise: soprattutto al Centro/Sud sono in atto precipitazioni a tratti intense, mentre al Nord abbiamo ampie schiarite e temperature in aumento soprattutto in Lombardia e al Nord/Est con +10°C a Milano, Gorizia e Vicenza, +11°C a Treviso, +12°C a Pordenone. Non che al Centro/Sud faccia freddo: nonostante il maltempo e la pioggia abbiamo +10°C a Roma, +12°C a Napoli, +14°C a Bari e Lecce, +16°C a Cagliari e Reggio Calabria, +17°C a Palermo e Catania. Le precipitazioni assumono carattere nevoso sull’Appennino soltanto alle altissime quote, oltre i 1.800 metri, quindi i corsi d’acqua sono ovunque ingrossati non solo dal maltempo di queste ore ma anche dal rapido scioglimento della neve che era caduta copiosa la scorsa settimana.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire in modo particolarmente intenso il Centro/Sud, nel pomeriggio/sera di oggi tra Lazio, Campania e Calabria tirrenica, ma poi soprattutto domani, Martedì 6 Marzo, per l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà forti piogge su tutto il Centro/Sud. La Regione più colpita sarà ancora una volta la Campania, con picchi di oltre 150mm nei settori centro/meridionali della Regione. Allerta anche nella Calabria tirrenica settentrionale (cosentino) e nella Basilicata tirrenica. Le temperature rimarranno elevate, con nevicate soltanto ad altissima quota sui rilievi appenninici. Cresce, quindi, la preoccupazione di eventi alluvionali per frane ed esondazioni. Anche perchè il maltempo non finirà domani, ma proseguirà per gran parte della settimana su gran parte del Centro/Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: