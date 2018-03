Allerta Meteo, avanza lo scirocco: caldo anomalo in Calabria e Sicilia [DATI]

1 marzo 2018 13:31

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale: lo scirocco risale l’Italia, forte maltempo e temperature in aumento

Allerta Meteo- Avanza lo scirocco sull’Italia con forti venti meridionali e temperature in sensibile aumento al Sud e nelle Regioni tirreniche. Lo scorrimento di masse d’aria così calde e umide sui bassi strati ancora gelidi per il Burian dei giorni scorsi sta provocando forte maltempo al Centro/Nord: è in atto il fenomeno del gelicidio in vaste aree di Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Si sta verificando tra Siena, Viterbo e Perugia. L’A1 tra Chiusi e Arezzo è stata chiusa proprio per il gelicidio e per fronteggiare l’emergenza è intervenuta una speciale macchina che sparge sale riscaldato. Nelle prossime ore il fenomeno si intensificherà soprattutto in Toscana, Emilia Romagna e poi tra stasera e domani anche su tutto il Nord/Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia), dove intanto continua a nevicare con temperature abbondantemente sottozero. In pieno giorno, infatti, abbiamo ancora -4°C tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e -3°C in Emilia Romagna. Paradossalmente oggi, con lo scirocco, in queste aree della pianura Padana sta facendo addirittura più freddo rispetto a quanto non abbia fatto (nelle ore diurne) nei giorni scorsi durante l’ondata di Burian. E intanto sta nevicando su tutta la pianura Padana, localmente in modo intenso e abbondante.

Clima completamente differente al Sud, dove le temperature sono in forte aumento sotto i colpi dello scirocco che soffia a 100km/h. La Sardegna è avvolta dalla Sabbia del Sahara con uno scenario surreale. Ecco i valori delle ore 12:30 (aumenteranno ancora nel pomeriggio!):

Sicilia : +23°C a Palermo, +22°C a Cefalù e Brolo, +21°C a Cinisi, Partinico e Bagheria, +20°C a Siracusa, Lentini, Augusta, Castellammare del Golfo, Alcamo, Marineo e Termini Imerese, +19°C a Trapani, Gela, Sciacca, Noto, Ispica, Sambuca di Sicilia, Vittoria, Barcellona Pozzo di Gotto e Linosa.

: +23°C a Palermo, +22°C a Cefalù e Brolo, +21°C a Cinisi, Partinico e Bagheria, +20°C a Siracusa, Lentini, Augusta, Castellammare del Golfo, Alcamo, Marineo e Termini Imerese, +19°C a Trapani, Gela, Sciacca, Noto, Ispica, Sambuca di Sicilia, Vittoria, Barcellona Pozzo di Gotto e Linosa. Calabria : +20°C a Rizziconi, +19°C a Scilla, +18°C a Reggio Calabria, Rosarno e Paola, +17°C a Mileto, +16°C a Vibo Valentia+15°C a Lamezia Terme.

: +20°C a Rizziconi, +19°C a Scilla, +18°C a Reggio Calabria, Rosarno e Paola, +17°C a Mileto, +16°C a Vibo Valentia+15°C a Lamezia Terme. Sardegna : +19°C a Carbonia e Geremeas, +18°C a Sinnai e Monteponi, +17°C a Cagliari, Alghero, Quartu Sant’Elena, Barrali, Quartucciu, Bosa, Silius, Decimoputzu e Villaputzu.

: +19°C a Carbonia e Geremeas, +18°C a Sinnai e Monteponi, +17°C a Cagliari, Alghero, Quartu Sant’Elena, Barrali, Quartucciu, Bosa, Silius, Decimoputzu e Villaputzu. Campania: +18°C a Torre Annunziata, +17°C a Pompei, Paestum, Battipaglia, San Marco di Castellabate e Boscotrecase, +16°C a Castellammare di Stabia, Eboli, Positano, Palma Campania, Pomigliano d’Arco e Boscoreale, +15°C ad Acerra, +14°C a Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Procida e Miano.

Anche nel Lazio le temperature stanno aumentando sensibilmente: abbiamo +12°C a Tivoli, +13°C a Pomezia e Anzio, +14°C a Latina e +15°C a Fondi e Ventotene, ma Viterbo è ancora a +1°C mentre a Morlupo abbiamo appena +2°C. Anche su Frosinone resiste il cuscinetto freddo con appena +3°C. Nelle prossime ore le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Centro e il Sud, al Centro si intensificherà il gelicidio, al Nord continuerà a nevicare forte. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: