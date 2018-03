Allerta Meteo, Italia spaccata in due nel Weekend: Domenica 11 Marzo rovente in Calabria e Sicilia con oltre +26°C, incubo alluvione al Nord

10 marzo 2018 14:55

Allerta Meteo Domenica 11 Marzo: domani piogge torrenziali su tutto il Nord e nel pomeriggio anche sulle Regioni centrali tirreniche, incubo alluvione tra Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna mentre al Sud sembrerà estate

Allerta Meteo- L’Italia vive un Weekend dal clima primaverile, con temperature eccezionalmente miti rispetto alle medie stagionali: siamo tra 5 e 8°C oltre la norma. Fa caldo ovunque, da Nord a Sud: stamattina alle 11:00 in Romagna avevamo già +15°C tra Ravenna e Cesena, in Friuli Venezia Giulia spiccano i +13°C di Trieste, al Sud i +20°C di Siracusa,i +19°C di Bar i, Catania e Reggio Calabria e i +18°C di Foggia, Lecce e Cosenza. Temperature che aumenteranno sensibilmente oggi, fino al pomeriggio, e soprattutto domani, Domenica 11 Marzo, quando in tutto il Centro/Sud sembrerà esplodere addirittura l’estate, con temperature superiori ai +26°C non solo in Sicilia ma anche in Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo.

Ma sarà anche una Domenica di forte maltempo al Nord, e nel pomeriggio anche sulle Regioni centrali tirreniche. Un maltempo senza freddo: sull’Appennino ligure e tosco/emiliano pioverà addirittura oltre i 2.000 metri di altitudine, e per questo è altissimo il rischio di eventi alluvionali, in quanto si scioglierà in poche ore la neve (ancora tantissima) presente al suolo sui rilievi. Grande preoccupazione per i corsi d’acqua di Liguria, basso Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: