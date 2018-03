Alimenti: Treviso protagonista a Fico Eataly World di Bologna con il Tiramisu’ (2)

20 marzo 2018 14:48

(AdnKronos) – (Adnkronos) – All’evento di Bologna parteciperà la squadra dei pasticceri messa in campo dallo storico ristorante ‘Le Beccherie”, sapientemente rinnovato da Paolo Lai che ne è il proprietario: ‘Il Tiramisuday offrirà una bella opportunità di confronto, non di sfida, con i colleghi del Friuli-Venezia Giulia. Credo ‘ dichiara Lai ‘ che questa sia un’opportunità per promuovere assieme il dolce più amato in Italia e all’estero. In questa direzione va anche il mio progetto del Museo del Tiramisù, che vedrà protagonisti tutti i trevigiani. Grazie allo sportello creato per l’occasione, infatti, ognuno può apportare il proprio contributo per ricostruire la memoria del Tiramisù”.

In questi anni, proprio per promuovere lo storico legame che unisce il nome di Treviso a quello dell’amatissimo dolce si sono svolti importanti eventi. All’interno del progetto di sviluppo turistico ‘Sile Oasi d’Acque e di Sapori’ guidato dal Comune di Treviso e dall’Ente Parco Sile insieme ai comuni rivieraschi di Vedelago, Quinto di Treviso, Morgano, Istrana, Casier, Silea, Roncade e Casale sul Sile, è nata la Tiramisù World Cup, la coppa del mondo di tiramisù.

Dal 3 al 5 novembre dello scorso anno 720 concorrenti da tutto il mondo si sono sfidati a colpi di savoiardi e mascarpone, in uno scenario festoso che è stato ripreso da più di 700 testate giornalistiche internazionali, tra cui l’agenzia nazionale cinese Xinhua, l’Independent, la CBC, Vanity Fair e soprattutto Lonely Planet.