Aeroporti: Enac, inaugurato nuovo polo intermodale scalo Trieste

19 marzo 2018 17:43

Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo polo intermodale presso l’aeroporto ‘Pietro Savorgnan di Brazzà’ di Ronchi dei Legionari – Trieste Airport, finalizzato a creare un sistema di connessione tra il trasporto aereo, ferroviario e su ruote con tutto il territorio. All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, le Istituzioni regionali e territoriali, l’Enac la società di gestione e i principali Enti e operatori presenti sullo scalo.

In ambito aeroportuale il nuovo polo, si legge in una nota, ha portato alla realizzazione di alcuni parcheggi (multipiano e piano terra) e dell’infrastruttura di connessione con il terminal tramite un tunnel sopraelevato servito da tappeti mobili. è stata inoltre realizzata la completa ristrutturazione del terminal aeroportuale, stilisticamente e formalmente in linea con il polo intermodale.