A Bova Marina l’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV” incontra gli studenti per un incontro sull’orientamento

13 marzo 2018 22:30

Interessante incontro di carattere didattico-scientifico condotto dall’Accademia di Medicina Osteopatica ” Alessandro IV “

Verso una nuova scelta lavorativa…orientamento accademico a Bova Marina ( RC). Presso il plesso scolastico superiore “Euclide “, si è tenuto un orientamento alle scolaresche presenti dei vari indirizzi ,una dimostrazione pratico-teorica sulla Medicina Osteopatica, tenuta dallo staff dirigenziale dell’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV ” nella figura del suo Presidente il prof. D.O. Francesco Manti Lunedì 13 Marzo 2018 alle ore 9.00 a Bova Marina ( RC), presso l’Istituto Superiore “Euclide”, alla presenza dalla Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Carmela LUCISANO, si è svolto un seminario divulgativo di carattere didattico-scientifico sulla Medicina Osteopatica voluto dalla Dirigente in collaborazione con l’Accademia di Medicina Osteopatica Alessandrina di Castel Madama (RM ) e Messina. L’evento dimostrativo ha visto coinvolti numerosi allievi che trovandosi ormai a conclusione del loro percorso formativo-scolastico si trovano a dover fare la “scelta futura” di studio e di lavoro. L ‘Alessandrina ha voluto estendere, in questo nuovo anno accademico, l’orientamento anche alla vicina Calabria. La disponibilità della dirigenza dell’ Euclide ci ha permesso di accostarsi ai tanti giovani che gravitano sulla costa grecanica e dei gelsomini. Consensi ed entusiasmi hanno accompagnato questa giornata entusiasmi hanno accompagnato questa giornata che ha posto un nuovo approccio terapeutico a tutte quelle richieste di benessere che l’ uomo da sempre va ricercando. Quando nel 2004 la neonata Accademia veniva alla luce da una profonda intuizione del suo fondatore – il prof. don Gaetano Maria Saccà originario della Calabria – attorniato da un gruppo di giovani, medici e cultori della materia – certamente non si sarebbe mai pensato che un giorno gli stessi avrebbero ereditato una grande ricchezza culturale, sociale e medica, in quella che oggi è per tutti l Accademia di Medicina Osteopatica. “Alessandro IV” Nel corso degli anni gli stessi alunni divenendo esperti osteopati – tra questi il nostro presidente anch’egli calabrese -hanno promulgato questa Medicina che ormai in tutto il mondo si opera e si parla. Continua oggi – il prof. Francesco Manti – quest ‘opera divulgativa offrendo a quanti interessati insieme al bagaglio culturale anche una scelta lavorativa. Non ci rimane che ringraziare la dirigenza scolastica e i suo componenti, i giovani e quanti sono interessati a seguire detto percorso. D.O. Giuseppe CALLORI Segretario Generale Accademia Medicina Osteopatica “Alessandro IV”.