11 marzo 2018 22:05

Standing ovation per il presidente dei Veterani dello Sport alto atesini Alberto Ferrini che ha condotto nel capoluogo la consueta assemblea annuale UNVS. Ferrini ha ricordato la positiva situazione della sezione di Bolzano, impegnata nella pratica e diffusione di numerosi sport, realizzata anche grazie al supporto di numerose istituzioni locali, al bilancio economico chiuso in attivo e allo studio di nuove iniziative per coinvolgere i soci e fare proselitismo.