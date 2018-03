“30 libri in 30 giorni”: anche a Messina l’iniziativa per riscoprire il fascino della lettura

14 marzo 2018 09:34

“30 libri in 30 giorni” anche Messina tra le città che parteciperanno all’iniziativa di BCsicilia per riscoprire il piacere e il fascino della lettura

“30 libri in 30 giorni” è il titolo della manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire il piacere e il fascino della lettura. L’iniziativa prevede la presentazione, in vari centri della Sicilia, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti libri. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2018, i 30 giorni antecedenti il 23 aprile, che l’Unesco dedica alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore. Gli incontri, organizzati anche in collaborazioni con Case editrici, Associazioni, Circoli culturali, Istituzioni pubbliche o private si snoderà in diversi centri dell’isola: da Palermo a Catania, da Agrigento a Messina e inoltre Caltanissetta, Cefalù, Mussomeli, Castellammare del Golfo e tanti altri. Il primo appuntamento previsto sarà a Palermo, venerdì 23 marzo, con il libro di Marcella Croce “Oriente e Occidente, viaggiare per raccontarlo” e si concluderà con la presentazione del volume di Teresa Pugliatti, “Il Simbolismo nella pittura europea. Dai Preraffaelliti all’Art Nouveau”.