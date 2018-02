Paura al Nord: forte scossa di terremoto

25 febbraio 2018 14:15

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige: l’evento si è verificato alle 09:16 di stamattina, mentre il Burian sta irrompendo da Nord/Est facendo crollare le temperature su valori sottozero e provocando le prime nevicate. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma il terremoto è stato di magnitudo 3.8, ed è avvenuto nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, a 4 km a sud di Forni di Sopra (UD), ad una profondità di 2 km. Tanta paura a Belluno, Conegliano, Santo Stefano di Cadore, Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore, Domegge di Cadore, Arta Terme e Longarone. L’evento è stato avvertito ad Agordo, Auronzo di Cadore, Belluno, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Longarone, Lozzo di Cadore, Ponte nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Vigo di Cadore, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Trento, Conegliano, Ampezzo, Fagagna, Socchieve, Udine, Villa Santina (dati “Hai Sentito il Terremoto”). La scossa è stata avvertita in tutta la zona del Parco delle Dolomiti friulane, in alcuni centri del Veneto e persino in Austria. All’evento magnitudo 3.8 sono seguite due repliche magnitudo 1.1 e 2.4 nei minuti successivi. Al momento non si registrano né danni, né feriti. Decine le telefonate giunte ai centralini delle Forze dell’ordine e dei centri di soccorso. Accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri sono in corso nell’area più vicina all’epicentro, come anche nelle frazioni più isolate.