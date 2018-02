Taurianova: tutto pronto per l’edizione 2018 del Carnevale Taurianovese

9 febbraio 2018 21:19

Tutto pronto per l’edizione 2018 del Carnevale Taurianovese

Tutto pronto per l’edizione 2018 del Carnevale Taurianovese. La cittadina della Piana si prepara a celebrare l’attesa ricorrenza in un clima di entusiasmo e di collaborazione. Un ricco programma si svolgerà nelle giornate di domenica 11 e martedì 13 febbraio con l’esibizione dei gruppi in maschera, animazione per bambini e ragazzi, dj set, degustazione di dolci tipici e tanto altro. La manifestazione è promossa dal Comune di Taurianova e organizzata dall’Assessorato allo Sport, eventi cittadini di promozione, politiche giovanili e creatività giovanile, politiche per lo sviluppo del turismo, guidato da Raffaele Loprete, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Taurianova, gli Istituti Comprensivi “Monteleone-Pascoli” e “Alessio-Contestabile” e varie realtà associazionistiche del territorio: Associazione Pasticceri Taurianovesi, Associazione “Culturalmente”, Associazione Auser “Madre Teresa di Calcutta” Taurianova, Master Palestra, Azione Cattolica Amato di Taurianova, Asd Fantasy, Croce Rossa, Anpana Gepa. «Per il terzo anno consecutivo, insieme alla Consulta delle Associazioni, abbiamo messo in campo un programma che vede l’ampio coinvolgimento delle scuole cittadine e delle realtà associazionistiche del territorio» – afferma l’Assessore Raffaele Loprete. «Una importante e bella novità di questa edizione è la partecipazione dell’Associazione Pasticceri – sottolinea l’Assessore Loprete – I maestri pasticceri di Taurianova prepareranno dal vivo, in piazza Italia, i dolci tipici della tradizione».

I gruppi in maschera sfileranno per le vie del centro cittadino, partendo da via Principessa di Piemonte, Domenica 11 febbraio dalle ore 15.00, per poi esibirsi nei pressi della Villa comunale “A. Fava”, mentre la presentazione e l’esibizione di ogni gruppo si terrà in Piazza Italia. Martedì 13 dalle ore 15.30, invece, i gruppi in maschera partiranno da Via Senatore Loschiavo sempre in direzione di Piazza Italia, dove si terranno le esibizioni conclusive. Taurianova si prepara dunque a vivere due giorni all’insegna del divertimento e della condivisione, per la festa amata da grandi e piccoli.