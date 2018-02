Sicilia: tutto pronto per il secondo appuntamento con gli “Eventi di Onde Sonore”

12 febbraio 2018 21:22

Secondo appuntamento con gli “Eventi di Onde Sonore”. Sul palco della Telepass si esibiscono i Camajan

Dopo il successo del Carnevale per i più piccoli a bordo della Telepass si festeggia il martedì grasso con il secondo appuntamento de “Gli Eventi di Onde Sonore”. Domani, dalle 17 sino alle 22, sul palco dell’ammiraglia della flotta C&T si esibiranno i Camajan, band notissima nel panorama nazionale della musica caraibica. Dal 2002 il gruppo è band ufficiale del Latin Festival, un evento di cultura e balli caraibici che si svolge in Calabria e dal 2009 dell’altrettanto rinomato evento salsero internazionale “Maremma que Salsa” che ha luogo in Toscana nel mese di Dicembre. Gli incassi dei biglietti venduti durante gli eventi saranno raddoppiati dal Gruppo Caronte&Tourist e devoluti in beneficenza al Centro “NeMOSUD”, centro clinico di eccellenza per la presa in carico globale di persone con malattie neuromuscolari quali Sla, Sma e le distrofie muscolari. Un team multidisciplinare costruito intorno al paziente che offre servizi d’eccellenza coniugando sapientemente ricerca e assistenza. Sponsor etico della manifestazione ancora una volta “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza delle donne violate.