Sicilia, all’Ars un ddl dell’on. Assenza per il rilancio dei Centri storici

7 febbraio 2018 15:14

“Il futuro di ogni centro storico è il futuro dell’intera sua città” Giorgio Assenza cita il noto urbanista Gianni Porcellotti per annunciare la presentazione di un proprio disegno di legge volto proprio alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dei nuclei dei paesi siciliani. Così come già avviene nell’Agrigentino, a Cianciana e a Aragona, ove si è seguito l’input dato dall’attuale assessore Vittorio Sgarbi quando questi era sindaco a Salemi, i Municipi censiranno il patrimonio immobiliare inagibile e lo acquisiranno nel caso i legittimi proprietari non possano o non intendano ristrutturare, per cederlo a privati terzi (in alcuni casi, anche gratuitamente) i quali provvederanno entro tempi contingentati alla messa in sicurezza e al ripristino. “Edifici diroccati, pericolanti o comunque inagibili – spiega il deputato questore in Ars – si trasformeranno in breve, rivalutando insieme con se stessi il contesto paesistico-ambientale, in motori di sviluppo economico locale grazie al ripopolamento dei centri”.