A Reggio Calabria l’evento “Modelli per un giorno!”

26 febbraio 2018 11:25

Si terrà a Reggio Calabria uno stage aperto a tutti per formare nuove figure del mondo della moda ad essere “modelli per un giorno”

Evento unico, particolare e originale, aperto a tutti, “Modelli per un giorno!”, uno stage teorico-pratico basato sulle strategie di comunicazione non verbale, portamento, postura, posa fotografica, comportamento da modelli, imprenditori, showman, showgirl, alta imprenditoria e comunicazione. Lo stage, di 3 ore, si terrà domenica 4 marzo nella sala della Luna Ribelle , al Lido Comunale, a Reggio Calabria. A curarlo il modello, fotomodello, coreografo e organizzatore di casting televisivi Jurji Patelli, Il territorio reggino ha quindi la grande opportunità di avvalersi del contributo del professionista della moda e ideatore di un prestigioso Master di formazione che mira a valorizzare la personalità e l’unicità di ogni partecipante allo stage. Si tratta di una preziosa occasione non solo per chi desidera lavorare nel campo della moda ma per chiunque voglia migliorare il proprio aspetto e acquisire quelle regole che contribuiscono a fortificare l’autostima e il rapporto con se stessi. Le fasce di età per partecipare sono 4-12 anni (è obbligatoria la presenza di un responsabile adulto), 12-18 anni, e dai 18 anni fino agli over 40. Il fine? Sentirsi modelli per un giorno e provare l’esperienza unica della passerella.