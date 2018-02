Reggio Calabria, nuovi arrivi e grandi progetti per l’Associazione Angeli Bianchi onlus

3 febbraio 2018 12:21

Un 2018 di cambiamento e svolta per l’Associazione Angeli Bianchi di Reggio Calabria, ecco tutte le novità

Inizia con molti cambiamenti il nuovo anno dell’associazione Angeli Bianchi onlus di Reggio Calabria. Si parte con le nuove nomine: subentra la nuova vice presidente onorario Caterina Giordano, nota nel campo della musica nazionale con la sua etichetta discografica tutta reggina, la nuova direttrice artistica sarà la maestra Maria Ripepi, bravissima cantante e soprano, ed il nuovo tesoriere Marialuisa Albanese. Proseguono quindi con questi nuovi volti, i progetti dell’associazione, come Angeli in Corsia che li vede impegnati presso il reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico reggino, Lo Sport per il sociale con la propria squadra che partecipa al campionato provinciale maschile CSI, Un Angelo tra voi che vede impegnati i volontari ad aiutare famiglie e cittadini in disagio, senza tetto, vittime di violenza e ragazze madri, e da ottobre il nuovo progetto Angeli allo stadio, che vede i volontari impegnati nelle gare interne della Reggina Calcio a titolo solidale col servizio assistenza per il pubblico. “Cerchiamo di essere sempre presenti sul territorio e in qualsiasi campo, dichiara il presidente Albanese Maurizio, dallo sport alla spettacolo, dalla solidarietà alla moda, non dimenticando i valori di vita e l’umiltà di essere volontari”. A breve ripartirà a tal proposito Miss Angeli Bianchi e Miss Mamma 2018 alla 6^ edizione, le cui iscrizioni scadranno il 28 febbraio c.a. ( da inviare per email: missangelibianchi@libero.it con i propri dati). Altro tassello importante è il protocollo d’intesa siglato con E.N.O.V. – FALCHI DELLO STRETTO che un ente protezionistico iscritto alla regione al n. 1/2015, che svolge anche servizio di volontariato e protezione civile da aprile 2017. Nati nel 2014 ma già espansa in tutta Italia con sedi in Sicilia, Piemonte, Puglia ed a breve apriranno in Campania, Abruzzo e Lazio. Enov è anche nucleo Guardie Zoofile e Venatorie, con numerosi interventi di tutela svolti quotidianamente con estrema professionalità e umiltà. Il presidente nazionale è Salvatore D’Amico, grande uomo di esemplare coraggio e carismatico, affiancato da Annamaria Attinà segretario nazionale, Paolo D’Amico vice presidente, Consolato Vitetta comandante guardie ambientali e tanti altri illustri nomi nelle varie mansioni e responsabilità regionali e provinciali. Un protocollo che riempie di soddisfazioni i due presidenti delle associazioni che si dicono orgogliosi di collaborare insieme e condividere i propri servizi tra loro, tra cui un importante appalto siglato con ATAM spa che vede i volontari impegnati sugli autobus di linea urbana per il controllo e vendita biglietti.

