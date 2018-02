Previsioni Meteo, ultime ore di gelo e neve in Calabria e Sicilia: nel weekend temperature in forte aumento fino a +20°C

15 febbraio 2018 11:32

Previsioni Meteo- Ultime ore di gelo e neve sull’Italia: le minime di stamattina sono state polari in tutto il Paese, e continua a nevicare fino a quote molto basse al Centro/Sud. L’Appennino è letteralmente sommerso da accumuli abbondanti in modo particolare tra Campania meridionale, Basilicata e Calabria, e soffia un gelido vento di tramontana che supera i 70km/h nelle zone joniche tra Calabria e Salento. Ancora oggi sarà una giornata decisamente fredda fino a sera, ma durante il pomeriggio si apriranno ampie schiarite rispetto alla nuvolosità residua che ancora in questa mattinata sta determinando le ultime precipitazioni sparse tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Le temperature sono molto basse in tutto il Paese: abbiamo il vortice di bassa pressione che nel giorno di San Valentino ha portato la neve in molte località, in allontanamento verso la Grecia sul mar Jonio. Così le correnti settentrionali in scorrimento lungo l’Italia determinano un netto abbassamento delle temperature in tutto il Paese, soprattutto nella fascia Adriatica dove la colonnina di mercurio fa fatica a superare i +5°C lungo le coste in pieno giorno. Ma nelle prossime ore la situazione cambierà rapidamente, e già domani, Venerdì 16 Febbraio, avremo un clima molto più mite in tutto il Paese. Soprattutto in Sardegna sarà una giornata calda, con temperature massime superiori ai +20°C (e con picchi di +22/+23°C), ma anche nel resto d’Italia avremo ovunque massime di oltre +15°C, con picchi di +18/+19°C in Sicilia e nelle Regioni centro/meridionali in genere. Anche nel weekend persisterà l’Anticiclone: sarà un fine settimana di bel tempo in tutt’Italia, eccezion fatta per l’arco alpino. Sabato 17 Febbraio le temperature aumenteranno ulteriormente al Sud con massime intorno ai +20°C in varie località di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, proprio lì dove nelle ultime ore ha nevicato di più. Sarà un weekend ideale per godersi la neve caduta copiosa sui rilievi dell’Appennino meridionale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: