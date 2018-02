Piste olimpiche piemontesi per i campionati di sci unvs

11 febbraio 2018 18:00

Sarà ancora il Piemonte ad organizzare il “36° Campionato Italiano dei Veterani dello Sport di Sci”. La massima rassegna tricolore verrà allestita dalle sezioni di Biella presieduta da Sergio Rapa, con il supporto di quelle di Torino guidata da Marco Sgarbi, Novara con Tito De Rosa, e avvalendosi del prezioso contributo di Giampiero Carretto coordinatore dei delegati regionali, e del responsabile dei protocolli d’intesa Andrea Desana. Per il terzo anno consecutivo protagoniste le due località olimpiche, ovvero Sestriere che il 17 marzo ospiterà la prova di slalom gigante, mentre 24 ore più tardi a Pragelato avranno luogo le due gare di sci di fondo a tecnica classica e libera, entrambe sulla distanza di 5 chilometri. Dopo una momentanea impasse che aveva stoppato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di fondo, il problema è stato risolto e quindi, come suddetto, la manifestazione di disputerà regolarmente. Da segnalare che in contemporanea con i due eventi, avranno luogo anche il 14° Campionato Regionale Piemontese e della Valle d’Aosta di sci alpino e nordico, il “10° Memorial Gianfranco Scaglione” e il “3° Trofeo delle Alpi Olimpiche FISDIR”.