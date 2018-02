Piero Migliorati sportivo dell’anno dell’unvs ad Alba

11 febbraio 2018 20:52

Un folto pubblico ha reso degna cornice ad Alba alla premiazione dello Sportivo dell’Anno, indetta dalla sezione UNVS di casa presieduta da Enzo Demaria. Intitolata “I centauri albesi”, la serata ha messo in bella mostra una ventina di moto storiche da competizione, seguita dai racconti del motociclismo albese dai suoi inizi ai giorni nostri, con l’intervento del 16 volte campione italiano di motocross Emilio Ostorero. Quindi fotografie e immagini spettacolari, prima di passare alla premiazione dello Sportivo dell’Anno: Piero Migliorati. Forse non un campione in senso lato, ma grande promotore per numerosi anni, delle discipline motoristiche albesi. Ad applaudire l’evento, tra gli altri, il vice presidente vicario dell’UNVS Gianfranco Vergnano e il delegato regionale di Piemonte e Valle d’Aosta, Antonio Muscarà.