Messina, bagno di folla per Salvini: “spero che il prossimo Sindaco oltre al Tibet pensi a salvare questa città” [FOTO, VIDEO e INTERVISTA]

14 febbraio 2018 19:25

Messina, ecco le parole del leader della Lega Matteo Salvini durante la sua visita nella città peloritana

S’è appena conclusa la visita a Messina del leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato alla Camera di Commercio peloritana da un vero e proprio bagno di folla. Salvini ha parlato di grandi temi nazionali ma ha anche posto l’attenzione sulla realtà locale, ringraziando i presenti “perchè qualche anno fa sarebbe stato da folli immaginare una cosa del genere a Messina. Ci sono tante battaglie da combattere insieme, io non mi muovo dalla Sicilia e da Messina fin quando la Lega non governerà questo Paese, sono contento che abbiamo mandato a casa Crocetta e adesso tocca a Renzi. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per smentire quelli che mi dicono che parlo bene solo all’opposizione, ho un’idea di governo molto chiara fondata su diritti, meriti, responsabilità e sicurezza, e vorrei applicarla a questo Paese. Chi vota per me sceglie prima gli italiani, per Messina spero di tornarci da premier per aiutare un nuovo sindaco che non pensi solo a liberare il Tibet ma dia la priorità a questa città e faccia uscire l’acqua dai rubinetti, prima di tutto“.

Concluso l’incontro, Salvini è partito verso Reggio Calabria. A tal proposito, durante l’intervista s’è detto favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto: