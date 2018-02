Messina, paura a Mistretta: fiamme in un appartamento, salvati anziana e cane [DETTAGLI e FOTO]

10 febbraio 2018 17:52

Un incendio è divampato questa mattina in un edificio a Mistretta

La sala operativa del Comando Provinciale di Messina, intorno alle 07:45, ha ricevuto la richiesta per un incendio appartamento, di un edificio a tre piani fuori terra, nel comune di Mistretta in Via Umberto I. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, la squadra del Distaccamento volontario di Santo Stefano di Camastra e la squadra del Distaccamento permanente di S.Agata Militello. I dieci vigili del fuoco hanno prontamente domato l’incendio, che ha interessato due locali dello stabile al primo piano, evitando la propagazione ad altre aree limitrofe e traendo in salvo la proprietaria di 77 anni, che giaceva in stato confusionale nella camera da letto. La signora è stata consegnata al personale del 118 per il trasporto al vicino nosocomio comunale. In un locale dell’appartamento, invaso dal fumo dell’incendio, è stato salvato anche un cane di grossa taglia. L’irraggiamento termico, sviluppatosi durante l’incendio, ha provocato numerosi danni da fumo danneggiando l’impianto elettrico. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno le ore 13.00. Sul posto, oltre il personale del 118, erano presenti i Carabinieri e personale del C.F. della Regione Sicilia. In merito alle condizioni di sicurezza dello stabile è stata informata l’Autorità comunale per i provvedimenti di competenza.