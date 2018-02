Messina aderisce alla Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare

1 febbraio 2018 20:09

Messina aderisce alla quinta Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare in programma lunedì 5 febbraio

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Messina aderisce alla quinta Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare in programma lunedì 5. Lo scrive in una nota, l’assessore Daniele Ialacqua. L’iniziativa, promossa congiuntamente alla Condotta Slow Food Valdemone e dal Nodo Comunale InFEA, si inserisce nella Campagna europea di sensibilizzazione “Spreco Zero” di Last Minute Market. Nata nel 2010 è tuttora l’unica campagna organica di sensibilizzazione in Italia sul tema dello spreco alimentare. Promossa dal prof. Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market, attraverso la dichiarazione congiunta firmata da uomini di scienza e di cultura, ma anche da centinaia di cittadini, ha fornito obiettivi e contenuti alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, unico atto istituzionale europeo sulla questione. E’ la campagna di Carta Spreco Zero e degli 800 Sindaci antispreco, di Primo non Sprecare (pranzi e cene realizzati con cibo di recupero dagli sprechi, griffati da grandi chef) e del Premio Vivere a Spreco Zero per aziende, enti pubblici e grandi testimonial. E’ la campagna che ha sostenuto la convocazione degli Stati Generali dello Spreco in Italia, il 5 febbraio 2014: data di proclamazione della Giornata Nazionale di prevenzione dello Spreco.