Messina, fusione Irccs- Papardo. Uil Fpl e Anaao Assomed: “Ritirare il ddl, siamo pronti alla barricate”

19 febbraio 2018 22:33

Stamane a Messina la conferenza stampa indetta da Uil Fpl e Anaao Assomed: “Il ddl Salva Papardo è stato fatto senza consultare nessuno, si perderanno parecchi posti di lavoro”

“Contestiamo un ddl che e’ stato presentato e da noi e’ stato interpretato come una sfida, visto che e’ stato fatto senza consultare nessuno. La battaglia contro il declassamento di altre strutture ospedaliere l’abbiamo fatta da soli e adesso siamo pronti a fare le barricate e chiediamo che il ddl venga ritirato” – lo ha detto stamattina a Palazzo Zanca, in occasione della conferenza stampa indetta da Uil Fpl e Anaao Assomed, il segretario generale Ivan Tripodi relativamente il disegno di legge sull’accorpamento Irccs- Papardo presentando dal gruppo di Forza Italia e che ha come primo firmatario il deputato Luigi Genovese. “Questo disegno di legge- ha proseguito Pippo Calapai- e’ nato in modo strano, mi chiedo tutto cio’ a chi serve? Certamente non al Papardo o al Piemonte. Il decreto Balduzzi parla chiaro, si perderanno parecchi posti di lavoro. L’assessore Ruggiero Razza e’ stato molto equilibrato, ha detto che la questione e’ di competenza regionale e non locale“.