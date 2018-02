Messina: alla Chiesa Valdese la celebrazione dei 170 anni dell’emanazione delle Lettere Patenti

16 febbraio 2018 21:44

Messina: tutto pronto alla Chiesa Valdese per la celebrazione dei 170 anni dell’emanazione delle Lettere Patenti

Un convegno per celebrare i 170 anni dell’emanazione delle Lettere Patenti con le quali Carlo Alberto di Savoia concesse i diritti civili ai valdesi. L’appuntamento è per oggi, venerdì 16 febbraio, alle 17.30 alla Chiesa Valdese di Messina. I lavori saranno aperti dalla presidente del Consiglio di Chiesa Beatrice Grill, che ricorderà il lungo e doloroso percorso che nel 1848 portò al riconoscimento dei diritti civili (quelli religiosi arriveranno solo con l’Unità d’Italia), e moderati dalla giornalista Elisabetta Raffa. Subito dopo, l’intervento del professor Pippo Campione, presidente della Regione Sicilia tra il 1992 e il 1993, che relazionerà su “Lutero, dall’eresia al dono”. A seguire, una breve cerimonia per ricordare i falò con i quali la sera del 16 febbraio 1848 i valdesi trasmisero da Torino fino alle valli la notizia della pubblicazione della legge che li equiparava agli altri cittadini sabaudi e poi, come di consueto, un tè offerto ai presenti.