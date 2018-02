Messina: tutto pronto per l’incontro “Il bando Marchi +3 – Impresa 4.0: misure agevolative per le pmi”

27 febbraio 2018 22:04

“Il bando Marchi +3 – Impresa 4.0: misure agevolative per le pmi”: giovedì pomeriggio l’incontro alla Camera di commercio

Si terrà giovedì 1 marzo alle 15, nella sala Consulta del Palazzo camerale, l’incontro “Il bando Marchi +3 – Impresa 4.0: misure agevolative per le pmi”, organizzato dalla Camera di commercio, tramite la sua Azienda speciale servizi alle imprese e il Punto impresa digitale dell’Ente. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del ministero dello Sviluppo economico supporta le pmi nella tutela dei marchi all’estero, attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese, promuovendo l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario e internazionale. Le agevolazioni previste, comprese nel bando “Marchi +3”, sono dirette a favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (l’ufficio dell’Unione europea per la Proprietà intellettuale) e di marchi internazionali presso OMPI (l’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale). Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 3.825.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018. All’incontro relazioneranno Marilina Labia, responsabile Area proprietà industriale e anticontraffazione di Si.Camera; e Giovanni Savarino, responsabile del Centro di informazione brevettuale “PATLIB SICILIA” di Caltanissetta. La partecipazione è gratuita, previa registrazione on-line entro domani, 28 febbraio 2018, su https://goo.gl/forms/Jz1ks21NEhb153403