Messina, presto un ambulatorio infermieristico all’Irccs-Piemonte. Soddisfatta la Uil-Fpl: “Così si valorizza il personale”

22 febbraio 2018 12:30

Nel mese di marzo un nuovo ambulatorio infermieristico all’Irccs- Piemonte di Messina, soddisfazione di Uil-Fpl: “avrà una ricaduta importantissima, non solo per l’utenza, ma anche per gli Infermieri, ai quali sarà riconosciuta la completa autonomia in un delicatissimo compito istituzionale”