Maltempo in Sicilia: torrente in piena, automobilista salvato per miracolo

6 febbraio 2018 21:36

Maltempo in Sicilia: un uomo, travolto con la sua auto da un torrente in piena, a causa delle forti piogge di oggi, è stato salvato dai carabinieri

Un uomo, travolto con la sua auto da un torrente in piena, a causa delle forti piogge di oggi, e’ stato salvato dai carabinieri. L’incidente e’ avvenuto nei pressi del ponte di via Seggio tra Partanna e Castelvetrano (Tp). A dare l’allarme e’ stato un passante che ha avvertito i militari. A prestare soccorso all’automobilista sono state due pattuglie del comando provinciale di Trapani. L’uomo, 67 anni, all’altezza del fiume Midione, ha perso il controllo dell’auto cadendo nel corso d’acqua. Il livello del fiume, salito al limite a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato l’intero territorio provinciale nelle ultime ore, ha sommerso quasi completamente l’autovettura. Gli uomini dell’Arma, sono riusciti a salvarlo strappandolo alla corrente del fiume. Il sessantasettenne, in forte stato di ipotermia, si trova ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Civile di Castelvetrano.