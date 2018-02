Maltempo in Calabria, l’inverno ruggisce soltanto in montagna: ecco la NEVE di oggi in Sila [GALLERY]

26 febbraio 2018 22:04

Maltempo in Calabria, ma senza gelo: neve in montagna, le immagini dalla Sila

Maltempo- Seppur ai margini dell’ondata di Burian, in queste ore l’inverno ruggisce sui monti della Calabria, anche se in Sila abbiamo soltanto a 1.300 metri di altitudine lo stesso accumulo di neve che nelle Marche si misura in spiaggia. Fatto sta che oggi Cosenza ha raggiunto i +9°C e adesso alle ore 21:30 della sera misura +5°C, ovviamente senza neanche l’ombra della neve. Per trovare la neve bisogna salire in montagna, sulla Sila, dove i maggiori accumuli si registrano nelle zone più alte pur se già a Camigliatello Silano a circa 1270 mt la neve in alcuni punti sfiora i 25 cm. Sulle strade interne (provinciali e statali) transito con catene o pneumatici invernali. In alcuni punti del valico di Pettinascura nel Parco Nazionale della Sila tra i comuni di San Giovanni in Fiore e Longobucco la neve supera il metro. Si registrano disagi nella viabilità di alcune frazioni interne, con un incidente stradale che ha provocato il ribaltamento di un veicolo. Le immagini dal cuore della Sila ci sono state mandate come consuetudine dal nostro collaboratore Gianluca Congi.