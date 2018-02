Elezioni: l’onorevole Lo Monte (Lega per la Sicilia) incontra i cittadini di Castelmola

6 febbraio 2018 15:21

L’onorevole Carmelo Lo Monte domani a Castelmola incontrerà i cittadini per trattare e illustrare programma in occasione delle prossime elezioni politiche del 4 marzo

Domani alle 18, all’Auditorium Comunale di Castelmola, in piazza S.Antonio, l’Onorevole Carmelo Lo Monte incontrerà amici e simpatizzanti della Lega Sicilia per trattare e illustrare programma e soluzioni di governo da sottoporre all’elettorato in occasione delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. “Sarà un’occasione importante – precisa Lo Monte – per confrontarsi con esponenti, simpatizzanti, categorie del mondo del lavoro e dell’associazionismo al fine di ottenere quella fiducia che premia un modello di strategia e risposta alle esigenze dei territori e alle loro caratteristiche“. Ancora una volta al centro del programma un progetto territoriale: “Un territorio che abbia la possibilità di esprimere la propria classe dirigente non soltanto alla Regione ma anche al Parlamento Nazionale. Così come hanno fatto i leghisti al nord – ribadisce Lo Monte – attraverso la costituzione di un partito che difende il proprio territorio dal centralismo romano“. Ad aprire i lavori il Presidente del Consiglio Comunale di Castelmola, Massimiliano Pizzolo, a seguire il saluto del Sindaco Orlando Russo e l’intervento dell’on. Carmelo Lo Monte che concluderà l’incontro.