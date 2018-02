9 febbraio 2018 22:24

Lavoro: concorso per 15 posti di Funzionario mediatore culturale al Ministero della Giustizia. Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso di vari requisiti specifici

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario mediatore culturale, III area funzionale, fascia retributiva F1 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio : □ laurea triennale, □ laurea magistrale, specialistica o □ diploma di laurea (vecchio ordinamento) in – 1) mediazione linguistica e culturale, – 2) scienze sociali, – 3) scienze dell’educazione della formazione, – 4) – scienza della comunicazione, – 5) lingue, – 6) scienze politiche, – 7) giurisprudenza o equipollenti per legge. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita’ telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ( Termini di scadenza presentazione domande 11 marzo 2018).Nella domanda dovra’ essere indicato l’eventuale possesso di titoli riserva, precedenza e preferenza. Il concorso si svolgera’ mediante esame e consistera’ in due prove scritte ed una prova orale. L’Amministrazione si riserva la facolta’ di far precedere leprove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a mille (1.000) Le prove scritte verteranno su: – diritto penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari; – sociologia e antropologia culturale. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale vertera’ sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su: – tecniche di mediazione linguistica e culturale; – principi fondamentali di pedagogia interculturale e psicologia dell’immigrazione; – principi legislativi del diritto internazionale comunitario e nazionale sulla tutela dei diritti umani; – elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego. Detta prova comprendera’ anche: – l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo ; – l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche .

Per ulteriori , complete informazioni , gli interessati possono consultare il Bando integrale al seguente Link

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-09&atto.codiceRedazionale=18E01219