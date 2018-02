Elezioni: Di Maio il 26 febbraio a Palermo, ’4 marzo cambiamo sorti Paese’

23 febbraio 2018 13:40

Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sarà in Sicilia a Palermo lunedì prossimo alle 19 al Teatro Biondo in via Roma 258. L’appuntamento rientra nell’ambito del Rally per l’Italia attraverso il quale sta raccontando ai cittadini italiani il programma dell’eventuale governo a 5 Stelle. “Abbiamo percorso più di 20mila chilometri, toccato tutte le regioni d’Italia – sottolinea Luigi Di Maio – abbiamo incontrato migliaia di cittadini, centinaia di imprese e associazioni di categoria. Vi ho raccontato attraverso i social passo dopo passo ogni tappa del Rally”.

“Ci siamo visti di persona, mi avete abbracciato, incoraggiato, supportato ed è stata un’esperienza indimenticabile – aggiunge -. La tappa di Palermo, importantissima per noi, rappresenta il preludio del gran finale che ci porterà dritti a domenica 4 marzo, il giorno in cui tutti insieme potremo cambiare le sorti di questo Paese”.