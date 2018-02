Elezioni, Di Salvo (Pd): “Di Maio porta in parlamento Caiata”

23 febbraio 2018 22:28

Elezioni, Di Salvo (Pd): “Salvatore Caiata, capolista del M5S a Potenza e indagato per riciclaggio dal 2016, non molla il seggio e tantomeno lo scranno, come detto ben chiaramente nel suo post su Facebook”

“Salvatore Caiata, capolista del M5S a Potenza e indagato per riciclaggio dal 2016, non molla il seggio e tantomeno lo scranno, come detto ben chiaramente nel suo post su Facebook”. Lo scrive Titti Di Salvo, vicepresidente dei deputati del Pd. “Di Maio dice che Caiata è fuori dal Movimento, ma evidentemente non dal Parlamento. Gli italiani che vengono invitati a votare 5 stelle sono presi in giro: anche in Basilicata, come in Puglia, in Calabria, in Emilia o nelle Marche, votare il Movimento – conclude la deputata Dem – equivale a portare nelle istituzioni personaggi impresentabili che andranno solo a rafforzare le fila dei cosiddetti ‘responsabili’ pronti a tutto pur di mantenere il proprio posto in Parlamento”.