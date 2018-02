Elezioni: Di Maio sceglie i ministri, ecco i NOMI [FOTO]

27 febbraio 2018 21:52

Elezioni, Di Maio sceglie i ministri: il ministro dell’Economia? Già c’è e il suo nome lo farò giovedì pomeriggio con tutta la squadra, che sarà di 18 componenti incluso me”

“Il ministro dell’Economia? Già c’è e il suo nome lo farò giovedì pomeriggio con tutta la squadra, che sarà di 18 componenti incluso me”. Lo ha annunciato il candidato premier M5s Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. Pasquale Tridico, economista e docente all’università di Roma tre, al Lavoro; Alessandra Pesce, ex dirigente del ministero dell’Agricoltura e capo della segreteria tecnica con il viceministro Andrea Olivero all’Agricoltura, Giuseppe Conte, professore di diritto privato, alla Pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia, Fioramonti, ministro Sviluppo economico. Sono i nuovi nomi di ministri indicati da Di Maio, secondo l’anticipazione di alcuni siti giornalistici, confermati da fonti parlamentari. Di Maio ha riunito per la prima volta la squadra dei ministri da proporre a Mattarella. Al centro di questa sorta di “consiglio dei ministri” pentastellato i programmi e gli obiettivi del potenziale governo del Movimento. L’incontro, tra l’altro, è servito anche ai candidati ministri per conoscersi. ”Con questa squadra possiamo cambiare davvero il Paese”, ha spiegato uno dei partecipanti all’incontro secondo quanto riferito da fonti del Movimento 5 Stelle.